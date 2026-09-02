Neamț. Mamă agresată de unul dintre copii: bărbatul a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut de către autorități

Un bărbat din Roman și-a agresat mama marți, 1 septembrie, încălcând astfel ordinul de protecție impus de judecători, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Potrivit unui comunicat al instituției (amănunte aici ) sora agresorului a sunat la numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în baza „probatoriului administrat”, „acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție și violență în familie”.
Ioana Mărcuțianu