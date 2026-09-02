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Neamț. Mamă agresată de unul dintre copii: bărbatul a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut de către autorități

de Sofronia Gabi

Un bărbat din Roman și-a agresat mama marți, 1 septembrie, încălcând astfel ordinul de protecție impus de judecători, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Potrivit unui comunicat al instituției (amănunte aici ) sora agresorului a sunat la numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în baza „probatoriului administrat”, „acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție și violență în familie”.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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