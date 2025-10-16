Piatra-Neamț. Familie evacuată de pompieri în zorii zilei. Ardeau aparatul de gătit și mobila din bucătărie
Neamț. Locuință mistuită de foc

Sofronia Gabi

Piatra-Neamț. Familie evacuată de pompieri în zorii zilei. Ardeau aparatul de gătit și mobila din bucătărieUn puternic incendiu a mistuit locuința unei familii din localitatea Poloboc, comuna Rediu. S-a întâmplat în zorii zilei de 16 octombrie, apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 06:15. Au intervenit forțe de la SVSU Rediu, Punctul de lucru Roznov și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț. Până la sosirea salvatorilor, proprietarul a reușit să iasă din casă fără a fi afectată de incendiu.

Pompierii au constatat că incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei de locuit, cu posibilitatea propagării la alte construcții învecinate. „Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei și bunurile din interiorul acesteia (mobilier, aparate electrocasnice, articole textile și obiecte de uz casnic)”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că efectul termic al curentului electric cauzat de un conductor electric defect a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

