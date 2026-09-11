Neamț. La vânătoare de relicve din cel de-al Doilea Război Mondial

În ultimele două zile, echipajele pirotehnice din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț au intervenit pentru asanarea unor elemente de muniție, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Prima intervenție a avut loc în comuna Gârcina, astăzi, 11 septembrie, unde echipajul pirotehnic a asanat un „proiectil trasor” cu calibrul de 37 mm.

Muniția a fost descoperită de un bărbat, pe islazul comunei, cu ajutorul unui detector de metale. Specialiștii au ridicat proiectilul și au cercetat zona, pe o suprafață de 100 m², pentru a înlătura alte posibile riscuri. În urma cercetărilor, aceștia au găsit și „un proiectil performant trasor”, cu calibrul de 47 mm. Joi, 10 septembrie, în timp ce făcea niște „lucrări agricole de sezon”, în satul Dreptu din comuna Poiana Teiului, un bărbat a dezgropat o grenadă.

La fața locului, a intervenit echipajul pirotehnic din cadrul ISU Neamț care a asanat grenada de mână defensivă și care a verificat zona pe o suprafață de 100 m², „cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei”, pentru a vedea dacă mai există și „alte muniții sau elemente de muniție”. Din cercetări, a reieșit că grenada de mână defensivă era veche de zeci de ani și anume, din vremea celui de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, potrivit cercetărilor, în acea zonă nu s-au mai găsit alte muniții/elemente de muniție. Grenada a fost „transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrusă”, informează ISU Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Ioana Mărcuțianu