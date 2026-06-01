Neamț. Instanțele de judecată declanșează proteste – pe 4 iunie activitatea este paralizată până la prânz

Proiectul legii salarizării nemulțumește mai multe categorii sociale și după protestele de la ANAF, de săptămâna trecută, (amănunte aici ) acțiunile revendicative ajung la instanțele de judecată. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a avut Adunarea Generală Extraordinară pe 27 mai, fiind stabiliți pașii următori (amănunte aici ), iar la nivelul județului Neamț pe parcursul primei săptămâni din luna iunie au loc acțiuni sindicale în majoritate a instanțelor.

Judecătoriei Piatra Neamț a decis: „În zilele de 2, 3 și 5 iunie, în intervalul orar 08:00- 12:00, se vor soluționa doar cauzele urgente”, cu precizarea că după ora 12:00 cauzele se vor soluționa la data și ora fixată. „În data de 4 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 12:00, în timpul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiția” se va opri total activitatea și nu se va soluționa nici o categorie de cauze”, se mai arată în comunicatul postat pe site-ul instanței.

În zilele de 2, 3 și 5 iunie, de 08:00 la 12:00 registratura și arhiva vor reduce programul la jumătate, respectiv în intervalul 09:30 – 11:30, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente. Pe 4 iunie, compartimente nominalizate nu vor lucra de la 08:00 la 12:00, activitatea fiind paralizată. „În acest context, se vor elabora liste cu dosarele ce vor fi efectiv judecate în intervalul precizat, această evidență urmând a fi publicată la avizierul instanței și pe portal.just.ro”, anunță Judecătoria Piatra Neamț.

Aceeași situație este la Judecătoria Bicaz cu precizarea că pe 2 iunie va avea loc Adunarea generală a judecătorilor pentru a se stabili modalitatea concretă de susținere a formei de protest anunțată de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial în perioada următoare.

La forma de protest a aderat și personalul auxiliar de specialitate din cadrul Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal din cadrul Tribunalului Neamț (amănunte aici ), plus Secția I Civilă și Secția penală de la aceeași instanță (amănunte aici ).