Neamț. Inspectorii de muncă au verificat beneficiarii care utilizează zilieri

Funcționarii din cadrul ITM Neamț au efectuat verificări la beneficiarii care utilizează zilieri, acțiunea din perioada 6 iulie – 11 septembrie făcând parte din cadrul unei campanii naționale. În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 12 controale. „Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 10 sancțiuni contravenționale din care 5 amenzi în cuantum de 58.000 lei și 5 avertismente contravenționale”, anunță ITM Neamț. Au fost dispuse 12 măsuri de remediere a neconformităților constatate. La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Printre neregulile găsite în teren se numără primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă; nerespectarea duratei zilnice de desfășurare a activității unui zilier; nu a fost făcută dovada plății remunerației cuvenite pentru zilier; nerespectarea cuantumului remunerației brute pentru lucrători.

Verificările inspectorilor de muncă au urmărit creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale. S-a avut în vedere și diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii muncii prestate de către zilieri, a normelor legale. Un alt obiectiv a constat în determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa și completa registrul de evidență a zilierilor, în termenul legal.