Neamț. Inspectorii de muncă au descins la angajatorii din domeniul asistență medicală – ce nereguli au fost găsite la clinicile private

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a efectuat verificări la agenții economici cu activitate în domeniul asistenței medicale. Acțiunea a avut loc în perioada 31 august – 4 septembrie și a făcut parte din campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii din domeniul privat. Au fost verificate firmele care desfășoară activități în domeniile asistență spitalicească și asistență medicală generală.

„În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 15 controale și au dispus 10 măsuri de remediere a neconformităților constatate. Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 4 sancțiuni contravenționale din care o amendă în cuantum de 2500 lei și 3 avertismente contravenționale”, anunță ITM Neamț.

Verificările au avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, precum și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii.

Printre neregulile constate în teren de inspectorii de muncă la firmele din grupul țintă se numără neacordarea unui salariu de bază superior salariului minim brut pe țară garantat în plată, după o perioadă de activitate mai mare de 24 de luni. În alte cazuri nu era precizată în contractul individual de muncă metoda de plată a drepturilor salariale sau nu a fost făcută dovada plății drepturilor salariale. În plus, nu au fost aduse la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern ori lipseau fișele SSM la locul de muncă sau nu exista organizarea activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă. La unii lucrători s-a descoperit lipsa controlului medical periodic și lipsa certificatului constatator pentru autorizare din punct de vedere SSM.