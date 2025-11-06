Neamț. Închisoare cu executare pentru sejururi neachitate

O femeie de 57 de ani, din Roman, a fost condamnată la închisoare cu executare după ce s-a cazat la hotel și a plecat fără să plătească. Aceasta a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, iar Judecătoria Roman a aplicat o pedeapsă de un an și 6 luni de detenție. Sancțiunea a fost contopită cu alte pedepse pentru fapte similare și a rezultat o condamnare cu executare de 2 ani și 4 luni de detenție. Prin aceeași sentință a fost obligată să achite unității de cazare din Bacău unde s-a cazat suma de 3.285 lei, plus cheltuieli judiciare de circa 1.000 de lei. Decizia instanței de fond nu este definitivă și a fost atacată de acuzată, cauza fiind acum pe rolul Curții de Apel Bacău.

Faptele au avut loc în perioada 21 iulie – 2 august 2022, când acuzata s-a cazat la un hotel din Bacău și a plecat fără să achite serviciile care au totalizat 3.285. Inițial a spus că va sta doar două zile, ulterior prelungindu-și șederea în mod succesiv. În această perioadă a luat masa de mai multe ori la același hotel. De mai multe ori recepționerul a întrebat-o când va achita contravaloarea serviciilor, de fiecare dată răspunsul fiind că va plăti la sfârșitul șederii. De câteva ori, dimineața, la plecare din unitate, preciza că merge să se întâlnească cu un avocat. Totul până în dimineața de 1 august când a plecat în jurul orei 09:00 și nu s-a mai întors.

Verificările efectuate ulterior de oamenii legii au relevat faptul că nu figura cu venituri din salarii sau de altă natură anterior comiterii faptei. În timpul procesului acuzata a fost citată atât la domiciliile cunoscute cât și prin afișare la ușa instanței, dar nu s-a prezentat la trei termene consecutive. Cum nu era de găsit a fost citată cu mandat de aducere dar au fost dispuse și cercetări suplimentare.

În urma verificărilor efectuate în baza de date Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a constatat că femeia era încarcerată în Penitenciarul Târgșor, participarea la proces fiind asigurată prin videoconferință. Ea a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, nu a contestat prejudiciul, arătându-și disponibilitatea de a-l achita.