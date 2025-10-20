Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, la o anexă gospodărească din satul Bețești, comuna Rediu. Potrivit pompierilor, flăcările au fost provocate de acumularea de gaze combustibile.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 10:50, iar la fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Punctul de lucru Roznov, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Rediu, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și un echipaj al Poliției.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane aflate în interiorul anexei s-au autoevacuat. O femeie de aproximativ 59 de ani a suferit un atac de panică, iar bărbatul a fost rănit ușor. Ambii au primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, însă au refuzat transportul la spital.

„La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta în interiorul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară) cu posibilitatea propagării la locuință și alte anexe gospodărești. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars anexa gospodărească cu suprafața de 40 mp și bunurile din interiorul acesteia”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cercetările efectuate la fața locului au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza acumulării de gaze combustibile.

