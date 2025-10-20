Intervenție de urgență. Un bărbat amenință că se aruncă de la etaj
ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

de Popa Denisa

Intervenție de urgență. Un bărbat amenință că se aruncă de la etajUn bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, la o anexă gospodărească din satul Bețești, comuna Rediu. Potrivit pompierilor, flăcările au fost provocate de acumularea de gaze combustibile.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 10:50, iar la fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Punctul de lucru Roznov, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Rediu, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și un echipaj al Poliției.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane aflate în interiorul anexei s-au autoevacuat. O femeie de aproximativ 59 de ani a suferit un atac de panică, iar bărbatul a fost rănit ușor. Ambii au primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, însă au refuzat transportul la spital.

„La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta în interiorul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară) cu posibilitatea propagării la locuință și alte anexe gospodărești. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars anexa gospodărească cu suprafața de 40 mp și bunurile din interiorul acesteia”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cercetările efectuate la fața locului au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza acumulării de gaze combustibile.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile
Articolul următor
Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Ultima ora

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...

Categorii

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...
ACTUALITATE

Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

Doi tineri au fost răniți, în noaptea de duminică,...
INFRACȚIONAL

MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele sociale

O declarație a șefului ANAF dată în urmă cu...
ECONOMIE

Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online

Peste 50% din totalul angajatorilor activi din județul Neamț...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale