Neamț. Incendiu la un utilaj folosit pe șantierul autostrăzii

ISU Neamț anunță că un compresor folosit pe șantierul autostrăzii a fost cuprins de flăcări astăzi, 5 martie pe raza comunei Săbăoani.

Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că arde generalizat un utilaj (compresor) în rezervorul căruia se aflau aproximativ 150 l de motorină. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. 

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de efectul termic al curentului electric”, precizează un comunicat al ISU Neamț

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și SVSU Săbăoani, menționează aceeași sursă.

Din fericit, nu au fost victime.

Foto: ISU Neamț

