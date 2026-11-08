Neamț. Incendiu la Oglinzi. Proprietara casei distruse de flăcări a ajuns la spital!

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seară (7 noiembrie, în jurul orei 20:30), la o gospodărie din satul Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț. Până la sosirea pompierilor militari, la fața locului au intervenit voluntarii serviciului de urgență local, însă flăcările au distrus acoperișul și mansarda locuinței. La vederea flăcărilor înalte care cuprinseseră mai mult de jumătate din casa pentru care muncise, stăpâna casei, o femeie de 44 de ani, a fost cuprinsă de panică. Pentru că nu se simțea bine, cadrele medicale SMURD au decis că este mai bine să o conducă la spital, unde să fie supravegheată și tratată corespunzător.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Răucești și IPJ. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului și mansardei, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință dar și la alte locuințe aflate în vecinătate. Persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. O femeie în vârstă de de 44 de ani, cu atac de panică, a fost asistată medical de echipajul SMURD și ulterior transportată la spital. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 200 mp și mansarda pe o suprafață de aproximativ 80 mp cu bunurile din interiorul acesteia (documente, obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile etc). De asemenea a fost deteriorat și tavanul locuinței. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.