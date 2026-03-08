Neamț. Incendiu la o firmă producătoare de stații de epurare

Un incendiu puternic a afectat un agent economic din localitatea Dumbrava Roșie, producător de stații de epurare. Evenimentul nedorit a avut loc pe 7 martie, foarte aproape de miezul nopții și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 23:50. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, 5 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la două hale de producție care comunicau între ele, existând posibilitatea propagării la două autoturisme parcate și la construcție de pe amplasament dar și la alte construcții din vecinătate. „Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars materiale și utilaje specifice domeniului de activitate și diverse bunuri din interiorul celor două hale. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de suprasolicitarea unui motor electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire nu s-au înregistrat victime dar pagubele materiale sunt consistente.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)