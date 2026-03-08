SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Incendiu la o firmă producătoare de stații de epurare

de Vlad Bălănescu

Un incendiu puternic a afectat un agent economic din localitatea Dumbrava Roșie, producător de stații de epurare. Evenimentul nedorit a avut loc pe 7 martie, foarte aproape de miezul nopții și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 23:50. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, 5 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.Neamț. Incendiu la o firmă producătoare de stații de epurare

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la două hale de producție care comunicau între ele, existând posibilitatea propagării la două autoturisme parcate și la construcție de pe amplasament dar și la alte construcții din vecinătate. „Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars materiale și utilaje specifice domeniului de activitate și diverse bunuri din interiorul celor două hale. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de suprasolicitarea unui motor electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire nu s-au înregistrat victime dar pagubele materiale sunt consistente.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Botoșani. Accident feroviar mortal – un bărbat a fost lovit de tren

