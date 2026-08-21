Neamț. Incendiu de proporții în comuna Cordun

Locuința unei familii din comuna Cordun a fost grav afectată de un incendiu care a avut loc în noaptea de 20 spre 21 august. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț la ora 03:34. S-a anunțat că este cuprinsă de foc o locuință cu parter și mansardă de pe strada Biserica Veche. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Roman și voluntarii de la SVSU Cordun. La sosirea primelor echipaje incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și mansarda casei și la două anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie.

Un bărbat aflat în locuință s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. „Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars acoperișul și mansarda casei, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interiorul mansardei (mobilier, electronice, electrocasnice, materiale textile, documente etc). De asemenea, au ars două anexe gospodărești (o terasă și un foișor), construite din lemn, cu o suprafață de aproximativ 24 metri pătrați”, anunță ISU Neamț

Cercetările ulterioare au relevat faptul că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric generat de un aparat electrocasnic defect.

FOTO ISU Neamț