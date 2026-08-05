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Neamț. Incendiu de la o lumânare – casa unui localnic din Urecheni a fost distrusă

de Sofronia Gabi

Un puternic incendiu a afectat locuința unei familii din comuna Urecheni, județul Neamț. Flăcările au cuprins o locuință de pe strada Biserica Veche.

La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, fără pericol de propagare.Neamț. Incendiu de la o lumânare – casa unui localnic din Urecheni a fost distrusă

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars o locuință cu două camere și un hol, de aproximativ 75 mp și bunurile din interiorul casei”, anunță un comunicat al ISU Neamț.

Proprietara locuinței, o femeie de 71 de ani a suferit un atac de panică, a primit primul ajutor la fața locului și ulterior a fost transportată la spital.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă, informează ISU Neamț

Foto: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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