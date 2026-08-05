Neamț. Incendiu de la o lumânare – casa unui localnic din Urecheni a fost distrusă

Un puternic incendiu a afectat locuința unei familii din comuna Urecheni, județul Neamț. Flăcările au cuprins o locuință de pe strada Biserica Veche.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, fără pericol de propagare.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars o locuință cu două camere și un hol, de aproximativ 75 mp și bunurile din interiorul casei”, anunță un comunicat al ISU Neamț.

Proprietara locuinței, o femeie de 71 de ani a suferit un atac de panică, a primit primul ajutor la fața locului și ulterior a fost transportată la spital.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă, informează ISU Neamț

Foto: ISU Neamț