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Șoferii care conduc mașini electrice au posibilitatea de a le încărca și în Bicaz, a anunțat Iulian-Traian Matasă, primarul orașului, marți, 24 noiembrie 2026.

Aceștia vor putea opri în două zone din oraș: în parcarea din Piața Agroalimentară din centru și în parcarea de lângă stația de taxi din cartierul Dodeni, potrivit informațiilor din Referatul de Aprobare.

Prima are o putere mai mare sau egală cu 50kW + 22kW AC și are atât conector CCS2, care folosește curent continuu, permițând o încărcare rapidă, cât și unul de tip Type 2, care utilizează curent alternativ, prin care autovehiculele se pot încărca normal/rapid. A doua stație are aceeași putere, însă pe lângă cei doi conectori menționați anterior, are și un altul, de tip CHAdeMO, pentru mașinile japoneze vechi, cum ar fi Nissan Leaf .

Ambele dispun de meniu în limba română și engleză, iar timpul permis pentru ocuparea unei stații este de 5 minute, cam cât durează alimentarea. După finalizarea încărcării, șoferii „trebuie să deconecteze vehiculul și să elibereze stația”, astfel încât să poată fi folosită și de alții. Dacă se depășește această perioadă de timp sau dacă se încalcă regulamentul, respectiv legile în vigoare, șoferilor li se pot aplica penalități, precum sancționarea contravențională sau refuzarea accesului (prin suspendarea/anularea contului de utilizator).

Plata energiei consumate se face prin aplicația mobilă, care „se instalează gratuit din magazinele virtuale App Store sau Google Play”, în care se introduc datele cardului bancar, iar tariful pentru utilizarea stațiilor este de 1,64 lei/kWh.

Cum se folosește și cum se plătește

Stațiile au fost cumpărate de la firma Elbi Energy Projects SRL, care s-a ocupat inclusiv cu montarea acestora. Contractul este în valoare de 349.499,40 RON, însă proiectul este finanțat 100% din Fondul pentru Mediu.