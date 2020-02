Vasile Olaru, fostul primar de Girov, care a trecut prin câteva experiențe legate de încălcare a legii, a ajuns acum de partea cealaltă a baricadei. El a reclamat la poliție faptul că două doamne i-au furat identitatea și, folosindu-se de CNP-ul lui, au încheiat 4 contracte cu Telekom.

”În data de 18.02.20202, ora 8,30, am primit un mesaj pe telefonul personal, prin care mi se aducea la cunoștință factura de plată la Telekom, și am constatat că suma de plată este mai mare față de ce plăteam anterior”, a scris Vasile Olaru în reclamația depusă la IPJ Neamț. ”M-am deplasat la Telekom PIatra-Neamț pentru a cere lămuriri, unde am aflat că pe numele meu s-au încheiat 4 (patru) contracte TV-Internet- telefon mobil în comuna Smîrdan, județul Galați, pe nume necunoscute. Am depus o reclamație în scris la Biroul relații cu publicul. Revenind acasă am sunat la Telekom București, de unde am aflat că există două contracte făcute de dna Maria Dragu, în datele de 27.01.2020 și 28.01.2020 și două contracte făcute de dna Alice Mihăilă, la datele de 4.02.2020 și 7.02.2020. Vă rog să cercetați în ce condiții au ajuns datele mele personale la Galați, cine sunt persoanele care au încheiat aceste contracte pe numele meu și să luați măsuri legale împotriva lor”.

De la IPJ Neamț, pe bază de competențe, petiția lui Vasile Olaru a ajuns la Secția de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, unde ”se vor face verificările de rigoare și se va stabili, în termenul legal de 30 de zile, dacă este vorba despre infracțiune sau despre contravenție”, după cum a precizat Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț. Timp în care ar fi de preferat ca furnizorul de servicii de telecomunicații să anuleze totuși contractele.

C.M.