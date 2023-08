Funcționarii publici din administrația fiscală, nemulțumiți de propunerile de reformă din domeniu anunțate în urmă cu câteva săptămâni de premierul Marcel Ciolacu, continuă mișcările de protest. Astăzi, 22 august, între orele 08.00 și 10.00 a avut loc o grevă de avertisment în toată țara, a membrilor Federației Sincatelor din Administrația Publică „Solidaritatea”.

„Motivele sunt mai multe, sunt mai vechi, le-am tot anunțat în ultimele luni. Am tot încercat să negociem cu guvernul, nu am reușit. Noi vrem să păstrăm locurile de muncă, să păstrăm veniturile și un statut propriu”, a declarat Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea” citat de Agerpress.

În Neamț, protestele au început în 11 august, când angajații din Administrația Finanțelor Publice Neamț au declanșat un protest spontan (amănunte aici).

Carmen Ciurea, liderul Sindicatului Solidaritatea Neamț a declarat pentru mesagerulneamt.ro: „Proiectul de ordonanță de urgență privind reducerea cheltuielilor bugetare nu a fost publicat ieri, în dezbatere publică, așa cum au promis guvernanții, motiv pentru care noi, membri ai sindicatului Solidaritatea Neamț am respectat decizia luată la nivel național de organizare a grevei de avertisment astăzi, 22 august, între orele 8-10. Am coborât din birouri la ora 9, oră la care în București s-a desfășurat mitingul de protest, în fața Ministerului Finanțelor și am protestat pașnic. Activitatea instituției, mai ales pe partea de program cu publicul, nu a fost afectată. Solicitările noastre sunt aceleași, în perspectiva ordonanței care reduce venituri și posturi. Dar, astăzi, doi din liderii Solidaritatea – președintele Dorin Modure și vicepreședintele Dan Bucur – vor merge la negocieri și, în funcție de rezultate, așteptăm decizia privind calendarul protestelor. După cum știți, pe 24 august este programată greva generală, care va avea loc sau nu, funcție de ce se va negocia astăzi la Guvern. Poate între timp apare măcar proiectul ordonanței de urgență… vom vedea ce urmează”

Z.C.