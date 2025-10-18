Video-foto. Neamț. Gospodărie a fost mistuită de flăcări

Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

O dimineață liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din satul Ardeluța, comuna Tarcău, după ce gospodăria lor a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:30, iar pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, alături de SVSU Tarcău și polițiștii IPJ Neamț. Persoanele aflate în locuință au reușit să se autoevacueze la timp, fără a fi rănite.Video-foto. Neamț. Gospodărie a fost mistuită de flăcăriLa sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta generalizat la o casă și trei anexe gospodărești existând posibilitatea propagării la alte construcții din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 mp, tamplaria aferentă ferestrelor și ușilor, bunurile din interiorul a 4 camere (aparate electrocasnice, mobilier, materiale textile, documente, bunuri de uz casnic), două anexe gospodărești (bucătării de vară) cu bunurile aflate în interiorul acestora și două magazii în care erau depozitate aproximativ 20 mc de lemne, unelte scule și articole de uz gospodăresc”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cercetările preliminare au arătat că incendiul a pornit de la un coș de fum deteriorat.

