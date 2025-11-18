INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu Neamț

de Vlad Bălănescu

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu NeamțO femeie din Târgu Neamț a sunat la numărul de urgență 112, luni, 17 noiembrie, acuzând faptul că „aflându-se pe DJ 208G, în localitatea Războieni, ar fi fost înjunghiată cu un cuțit de către soțul său”, precizează un comunicat al IPJ Neamț.

După ce a făcut acest apel, femeia și-a închis telefonul.

Polițiștii au reușit să o identifice pe „victimă” în localitatea Davideni. Numai că femeia de 42 de ani din Târgu Neamț nu fusese înjunghiată. De fapt nu fusese victimă a niciunei agresiuni, ea spunând oamenilor legii că „a dorit să facă o glumă”.

Această „glumă” o va costa 4.000 de lei, amendă pentru apel fals la 112.

IPJ Neamț atrage atenția că în primele 10 luni ale anului 2025, 1030 de apeluri la 112 au fost apeluri false și 687 au fost apeluri abuzive. „Având în vedere specificul acestui serviciu și a intervenției în cazul apelurilor de urgență, ne dorim ca toți cetățenii să conștientizeze cât este de important să folosim numărul 112 în mod responsabil. Intervenția rapidă a colegilor noștri, acolo unde este cu adevărat nevoie de ei, face de multe ori diferența dintre viață și moarte”, precizează IPJ Neamț.

