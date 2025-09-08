O fată în vârstă de 16 ani a fost rănită luni dimineață, 8 septembrie, în urma unui accident produs în localitatea Pildești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în jurul orei 09:15, când minora se deplasa pe o trotinetă electrică și, la intersecția cu strada Fraternității, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani.

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului, sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț