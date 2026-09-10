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Neamț. Flăcările din Pădurea „La arsură”, în apropiere de Bâtca Doamnei, au fost lichidate!

de Ioana Mărcuțianu

În seara de miercuri, 9 septembrie, un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în apropiere de Bâtca Doamnei−Agârcia, într-o zonă cunoscută ca Pădurea „La arsură”. Inițial, focul ardea mocnit, în mai multe focare, însă echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, împreună cu cele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) de la Alexandru cel Bun și din cadrul Ocolului Silvic Vaduri au intervenit imediat. De asemenea, acestora li s-au alăturat și alte echipe de voluntari, care au rămas împreună cu ei peste noapte „pentru a ține focul sub control”, deoarece în acea zonă bătea un vânt puternic, care ar fi putut activa alte focare ascunse, a transmis Cosmin Bălan, primarul comunei Alexandru cel Bun redacției ziarului Mesagerul de Neamț.

Din fericire, eforturile au fost încununate de succes, iar agenții au reușit să stingă focul în aceeași seară, informează căpitanul Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Totuși, pompierii militari din Piatra-Neamț au continuat să supravegheze zona în continuare, schimbându-și colegi în zorii zilei de astăzi, 10 septembrie.

În prezent se investighează cauza exactă a izbucnirii acestui incendiu, adaugă căpitanul Irina Popa.

Totodată, pompierii militari atrag atenția asupra pericolului focului lăsat nesupravegheat „pe miriști și arderea gunoiului menajer și a vegetației uscate”, dar și asupra legislației statului român care „prevede o serie întreagă de sancțiuni”: amenzi pentru contravenții, dosare penale și „pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani”.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca un câine de pază al democrației.
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