Neamț. Finanțiștii au declanșat acțiuni de protest – activitatea este blocată la Piatra Neamț și Roman

După publicarea proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar marile federații sindicale s-au arătat nemulțumite și au anunțat acțiuni revendicative. La nivelul județului Neamț primii care au declanșat proteste sunt sindicaliștii din Finanțe. Funcționarii din cadrul Agenției Județene a Finanțelor Publice Neamț au declanșat un protest spontan vineri, 29 mai. De la ora 09:30 lucrul a fost întrerupt în totalitate, nu se face nici un fel de operațiune la ghișeu, iar momentan nu se știe cât timp va fi blocată activitatea.

„Acțiunea are loc la sediile din Piatra Neamț și Roman, toți colegii fiind nemulțumiți de prevederile din proiectul legii salarizării, unde funcționarii din ANAF pierd între 2.000 și 4.000 de lei la nivelul județului Neamț, și ceva mai mult, până la 5.000 de lei, la nivel central, în condițiile în care noi nu avem nici un spor. Activitatea este întreruptă, nu se fac încasări, nu se depun declarații și momentan nu există un termen la care acțiunea s-ar putea încheia”, a declarat liderul sindical Cristian Aanei.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor Sedlex a emis un comunicat pe 28 mai în care anunța posibile acțiuni de protest, dar abia de luna viitoare:

„Furia colegilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor și solicitarea fără precedent de a organiza ample acțiuni de protest la nivel național, au motive întemeiate, respectiv:

– scad salariile cu sume între 2000 – 5000 lei

– suma tranzitorie despre care se vorbește are un caracter incert, se acordă până în 2031 și nu se ia în calcul la stabilirea pensiei

– retrogradăm în grila salarială.

Prin Procesul verbal încheiat cu ministrul Finanțelor în data de 11.08.2023, tot în urma unor acțiuni de protest, Ministerul Finanțelor se angaja să susțină crearea unei grile separate în cadrul noii legi a salarizării și includerea unei familii ocupaționale distincte finanțe – acord care este încălcat în acest moment, Ministerul Finanțelor, alături de Ministerul Muncii fiind ministerele responsabile de elaborarea acestui proiect

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor solicită respectarea angajamentelor guvernului, respectiv a Ministerul Finanțelor și susținere pentru introducerea în noua lege a salarizării a familiei ocupaționale finanțe și a unei grile separate de salarizare, conform importanței și complexității activității.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor comunica public: dacă nu sunt respectate aceste angajamentele până la data de 3 iunie 2026 când vor avea loc negocierile de la Ministerul Muncii, data de 4 iunie 2026 va deveni începutul zilelor fără finanțe în Romania”.