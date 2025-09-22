Știre actualizată. Neamț. Femeie găsită înecată în râul Moldova

Actualizare: Potrivit IPJ Neamț, echipajele deplasate la fața locului au identificat victima ca fiind o femeie în vârstă de 72 de ani, din municipiul Roman.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

Persoana se afla în evidențele poliției la persoane dispărute.

„A fost anunțată dispariția pe data de 19 septembrie, iar pe 20 deja au fost identificate lucruri ale acesteie pe malul râului. De pe 20 au fost desfășurate activități de căutare cu ajutorul colegilor de la ISU pe albia râului”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Știre inițială: O descoperire tragică a avut loc luni dimineață, 22 septembrie, în comuna Horia, unde o femeie a fost găsită fără viață în râul Moldova.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 09:03 de un bărbat aflat la pescuit, care a observat trupul în apă. La locul indicat au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman și polițiștii IPJ Neamț.

„Cu ajutorul bărcii, pompierii au extras din apă o femeie, ce nu prezenta semne vitale”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea femeii și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Denisa POPA