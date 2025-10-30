Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Neamț. Femeie găsită decedată în apartament

de Vlad Bălănescu

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăO femeie de 76 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament din Roman.

Conform unui comunicat emis de ISU Neamț, „în data de 29.10.2025, la ora 20:00, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea unei căi de acces a unui apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Roman Mușat.

Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru deblocarea căii de acces în locuință. În interiorul unei camere, forțele de intervenție au găsit o femeie în vârstă de 76 ani care nu prezenta semne vitale”.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
