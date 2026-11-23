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În Farcașa, în această perioadă, se lucrează la înființarea unei rețele de apă, respectiv la extinderea celei de canalizare în satele: Bușmei, Farcașa, Frumosu și Popești, informează Bogdan-Dumitru Țifui, primarul comunei, printr-un comunicat .

În acest moment, spune primarul, s-au finalizat „toate stațiile de pompare a apelor uzate (SPAU) – componente necesare funcționării sistemului de canalizare – în satele Bușmei și Popești (Poiana)”, s-a prelungit în întregime rețeaua de canalizare pe strada Pârâul Crucii, iar conductele rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare au fost montate și așezate „în proporție de aproximativ 90%”.

De asemenea, se lucrează în zona rezervorului de apă din satul Bușmei, prin alimentarea forajelor pentru apă, stație de filtrare etc. cu energie electrică.

În paralel cu lucrarea, se vor reface și amenaja podețele de acces spre gospodării, și inclusiv, se vor betona unele șanțuri, care au fost afectate în urma intervențiilor asupra infrastructurii.

Bogdan-Dumitru Țifui atrage atenția asupra faptului că lucrările vor continua cât timp „condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acestora în condiții corespunzătoare” și că etapele rămase vor fi reluate „odată cu venirea primăverii”.

„Alimentarea cu apă și canalizarea reprezintă servicii fundamentale pentru orice comunitate. Prin această investiție, urmărim îmbunătățirea condițiilor de viață, protejarea mediului și dezvoltarea durabilă a comunei Farcașa”, declară edilul.

În total , este vorba despre o reţea de distribuţie a apei cu o lungime de 7386 m, respectiv de o reţea de canalizare menajeră, cu o lungime de 4685 m. Executarea lucrărilor de construcții se fac de firmele COMAT SCAV S.R.L. și TEHNIMARKET, în termen de 1 an.

Proiectul denumit „Înființare rețea de apă și extindere rețea de canalizare în satele Bușmei, Farcașa, Frumosu și Popești” a fost depus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoarea investiției este de 10.293.752,36 lei din bugetul de stat și 577.504,14 lei din cel local, potrivit informațiilor Primăriei .