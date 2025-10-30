Neamț. Explozie într-o gospodărie – o femeie a fost grav rănită

O femeie de 75 de ani a fost rănită grav și a suferit arsuri în urma unei explozii neurmată de incendiu care a avut loc într-o gospodărie din localitatea Goșmani, comuna Români. Evenimentul nedorit a avut loc pe 30 octombrie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:52. Au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, cu două autospeciale de stingere dintre care una cu modul pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, SVSU Români și IPJ Neamț.

„La sosirea pompierilor s-a constatat că explozia s-a produs la un aparat de gătit alimentat cu butelie și nu a fost urmată de incendiu. O femeie în vârstă de 75 de ani care a fost surprinsă de suflul exploziei, a suferit arsuri pe o mare suprafață corporală (cap, umeri și torace). Femeia a primit îngrijiri medicale de la echipajul medical de pe ambulanța SMURD TIM, ulterior fiind transportată la CPU Roman”, anunță ISU Neamț.

După o evaluare preliminară s-a constatat că nu sunt afectate încăperile locuinței, ci doar aparatul de gătit. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. „Cauza probabilă de producere a evenimentului a fost alimentarea defectuoasă a sistemului de gătit”, mai arată sursa citată.

FOTO: ISU Neamț