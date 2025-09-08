Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ajuns la spital cu arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare, după ce un incendiu s-a produs sâmbătă, 6 septembrie, în gospodăria sa din comuna Horia.

Alarma s-a dat la ora 14:55, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman și echipaje de poliție. La sosirea acestora, flăcările se manifestau violent la două autoturisme și la o anexă gospodărească, cu pericol de propagare la locuință și la alte vehicule aflate în apropiere.

Potrivit ISU Neamț: „Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars un autoturism în proporție de 80%, un autoturism în proporție de 50%, 5 mp dintr-un perete al anexei gospodărești și s-au deteriorat diferite elemente componente de la 2 autoturisme și un cap tractor ce se aflau in curte”.

Cercetările au arătat că focul ar fi fost provocat de nerespectarea normelor de siguranță la utilizarea unui aparat de sudură.

Denisa POPA