Incendiu 1Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ajuns la spital cu arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare, după ce un incendiu s-a produs sâmbătă, 6 septembrie, în gospodăria sa din comuna Horia.

Alarma s-a dat la ora 14:55, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman și echipaje de poliție. La sosirea acestora, flăcările se manifestau violent la două autoturisme și la o anexă gospodărească, cu pericol de propagare la locuință și la alte vehicule aflate în apropiere.

Potrivit ISU Neamț: „Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars un autoturism în proporție de 80%, un autoturism în proporție de 50%, 5 mp dintr-un perete al anexei gospodărești și s-au deteriorat diferite elemente componente de la 2 autoturisme și un cap tractor ce se aflau in curte”.

Cercetările au arătat că focul ar fi fost provocat de nerespectarea normelor de siguranță la utilizarea unui aparat de sudură.

Denisa POPA

Articolul precedentMetodologia de acordare a burselor publicată în week-end-ul dinaintea primei zi de școală
Articolul următorNeamț. Ghinion pentru o adolescentă în prima zi de școală, accidentată pe trotineta electrică
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.