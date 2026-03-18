Neamț. Două gospodării distruse de foc la câteva ore distanță

Două incendii au avut loc pe 18 martie în județul Neamț, ambele fiind provocate de defecțiuni la sistemul electric. Primul dintre evenimentele nedorite a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 02:14, pompierii militari fiind solicitați la o gospodărie din satul Curechiștea, comuna Grumăzești. Au intervenit voluntarii de la SVSU Grumăzești și militarii de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț. La sosirea acestora incendiul se manifesta generalizat la acoperiș și în interiorul casei.

Focul a mistuit acoperișul pe o suprafață de aproximativ 150 mp și bunurile care se aflau în interiorul locuinței, electrocasnice, mobilier, articole textile. Incendiul s-a extins și la magazia alipită de casă, distrugând 20 mp din acoperiș. „La sosirea pompierilor, toate persoanele erau autoevacuate din casă. O femeie în vârstă de 76 de ani, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul SMURD, ulterior fiind transportată la CPU Târgu Neamț”, anunță ISU Neamț. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.

Un alt incendiu a avut loc în jurul orei 05:14, la o locuință de pe strada Gârcinuța, din localitatea Gârcina. La sosirea pompierilor voluntari și profesioniști flăcările cuprinseseră acoperișul casei pe o suprafață de 120 de metri pătrați. Nu au fost victime, proprietarul reușind să iasă din casă la timp. De această dată incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric.

