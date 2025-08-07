Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs astăzi, 7 august, în jurul orei 12.00, în satul Buruienești, comuna Doljești. WhatsApp Image 2025 08 07 at 14.55.08 1

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, în accident „au fost implicate două autoturisme în care se aflau șapte persoane”. Toate persoanele au reușit să iasă din mașinile avariate înainte ca forțele de intervenție să ajungă la fața locului.WhatsApp Image 2025 08 07 at 14.55.08

Două femei, ambele în vârstă de 26 de ani și doi copii de 7, respectiv 9 ani, au primit îngrijire medicală la fața locului, fiind apoi transportați la spitalul Roman, informează ISU Neamț.

La operațiune au participat echipaje de la Departamentul de Pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță și Inspectoratul de Poliție.

