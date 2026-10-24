Neamț. Două accidente în aceeași zi și acțiuni ale polițiștilor în trafic

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 9400 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate pe data de 23 octombrie.

În intervalul orar 09:00–13:00, oamenii legii au legitimat 26 de persoane și au verificat 21 de autovehicule. Dintre sancțiunile aplicate, 16 au fost pentru abateri la regimul circulației rutiere, iar două pentru încălcarea prevederilor legii privind ordinea și liniștea publică. De asemenea, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare.

În aceeași zi, în județul Neamț au fost înregistrate și două accidente, unul la Costișa, în urma căruia o femeie a fost transportată la spital, și un altul în satul Galu, comuna Poiana Teiului, în care au fost implicate două autoturisme.

Femeie lovită de o mașină, la Costișa

O femeie în vârstă de 48 de ani a fost rănită după ce a fost acroșată de un autoturism pe raza localității Costișa.

Potrivit IPJ Neamț, accidentul a fost anunțat la ora 06:16, printr-un apel la 112. Din primele verificări a reieșit că un tânăr de 19 ani, din Costișa, conducea un autoturism pe DJ 159C, din direcția Cândești către Costișa. La intersecția cu străzile Bistriței Sud și Bistriței Nord, acesta ar fi acroșat femeia, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă.

Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Neamț pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Accident cu două autoturisme, în Poiana Teiului

Un alt accident s-a produs, în jurul orei 16:00, în satul Galu, din comuna Poiana Teiului. În eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei persoane.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate persoanele ieșiseră din mașini. O femeie de 41 de ani a fost evaluată medical de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Poiana Teiului au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma accidentului.

Foto: ISU Neamț