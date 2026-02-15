Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Neamț. Două accidente de Valentine’s Day – unul din șoferi era sub influența alcoolului

de Sofronia Gabi

Două accidente de circulație au avut loc pe 14 februarie în județul Neamț, unul în localitatea Cotu Vameș și altul la Războieni. În primul caz oamenii legii au fost solicitați în jurul orei 18:50, la un eveniment care avusese loc pe DJ207C, în localitatea Cotu Vameș. „În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Roman, se deplasa pe sectorul de drum anterior menționat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de podeț și cu un autoturism ce se afla parcat”, anunță IPJ Neamț. Conducătorul auto a fost transportat la spital, iar testarea a indicat un rezultat pozitiv, 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cu puțin timp înainte, la ora 18:30, polițiștii Biroului Rutier Piatra-Neamț au intervenit la un eveniment rutier, produs pe DJ208G, în localitatea Războieni. Un șofer de 46 de ani, din Piatra-Neamț, aflat la volanul unei autoutilitare, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță, față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului un minor de 17 ani, pasager în autoturism, a fost rănit. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare negativă. În ambele cazuri cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care au avut loc accidentele.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Atenție șoferi – razie în trafic în Neamț și Bacău
Articolul următor
Iași. Dealer de stupefiante arestat pentru 3 kilograme de canabis

Ultima ora

Economic Neamț

Contractele part-time condiționate de digitalizarea Fiscului

Digitalizarea ANAF ar trebui să se încheie până la...
INFRACȚIONAL

Iași. Dealer de stupefiante arestat pentru 3 kilograme de canabis

Un tânăr de 21 de ani, din Iași, a...
INFRACȚIONAL

FOTO. Atenție șoferi – razie în trafic în Neamț și Bacău

Șoferii aflați în trafic în noaptea de 14 spre...
INFRACȚIONAL

Neamț. Scandal după o tamponare – 2 bărbați au fost reținuți

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore...
INFRACȚIONAL

Piatra-Neamț | Trei persoane, bănuite de înșelăciune și furt, oprite în trafic. Două au fost reținute

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au documentat, la...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale