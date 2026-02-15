Neamț. Două accidente de Valentine’s Day – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Două accidente de circulație au avut loc pe 14 februarie în județul Neamț, unul în localitatea Cotu Vameș și altul la Războieni. În primul caz oamenii legii au fost solicitați în jurul orei 18:50, la un eveniment care avusese loc pe DJ207C, în localitatea Cotu Vameș. „În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Roman, se deplasa pe sectorul de drum anterior menționat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de podeț și cu un autoturism ce se afla parcat”, anunță IPJ Neamț. Conducătorul auto a fost transportat la spital, iar testarea a indicat un rezultat pozitiv, 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cu puțin timp înainte, la ora 18:30, polițiștii Biroului Rutier Piatra-Neamț au intervenit la un eveniment rutier, produs pe DJ208G, în localitatea Războieni. Un șofer de 46 de ani, din Piatra-Neamț, aflat la volanul unei autoutilitare, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță, față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului un minor de 17 ani, pasager în autoturism, a fost rănit. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare negativă. În ambele cazuri cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care au avut loc accidentele.

FOTO IPJ Neamț