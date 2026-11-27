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Două accidente de circulație soldate cu răniți au avut loc pe 26 noiembrie în județul Neamț. Unul dintre evenimentele nedorite a fost anunțat în jurul orei 18:00, în localitatea Buruienești. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 35 de ani, din Roman, se deplasa cu mașina pe DJ 207K, în interiorul localității Buruienești, având direcția de deplasare către localitatea Sagna, ar fi surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 65 de ani, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă.

„În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a femeii, care a fost transportată cu un echipaj de ambulanță la spital. Conducătorul auto cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negative în cazul conducătorului auto și 0.54 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul pietonului”, conform IPJ Neamț.

Un alt accident a avut loc în Piatra Neamț, pe strada 1 Decembrie 1918, a avut loc un accident rutier. Cercetările au stabilit că un pietrean de 34 de ani, care se deplasa spre Târgu Neamț, nu a păstrat o distantă suficientă de frânare față de un autoturism, care se afla oprit regulamentar pe aceiași bandă, pentru a efectua viraj la stânga pe strada Bălțătești. În urma impactului a fost rănită o femeie de 68 de ani, pasager în primul autoturism. Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru rezultatele fiind negative. Ambele cazuri sunt cercetate de polițiștii rutieri. (G.S.)