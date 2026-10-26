Neamț. Dosar penal pentru transportarea repetată a unor materiale lemnoase fără proveniență legală

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Suceava a fost oprit sâmbătă, 24 octombrie 2026, dis-de-dimineață, de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, în timp ce se deplasa cu o autoutilitară în localitatea Tupilați.

Din informațiile oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, forțele de ordine au dispus „deplasarea acesteia și inventarierea materialului lemnos la depozitul Ocolului Silvic Roman” deoarece suspectau că autovehiculul transporta „o cantitate mai mare de cherestea, decât cantitatea înscrisă în avizul de însoțire”.

În urma operațiunilor desfășurate de specialiștii silvici, a fost descoperită o cantitate în plus de 4,11 m³ cherestea de rășinoase, „transportată fără proveniență legală”, din totalul de 12,03 m³.

Investigația polițiștilor a scos la iveală faptul că bărbatului în cauză i-a fost întocmit un proces verbal de contravenție, după ce, cu câteva luni în urmă, în 3 august, transportase cu autoutilitara un volum de 2,2 m³ cherestea de rășinoase în plus.

Prin urmare, s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea „infracțiunii de transportul în mod repetat de materiale lemnoase fără proveniența legală”. IPJ Neamț atrage atenția asupra faptului că deși volumul materialelor lemnoase era sub limita de 5,01 m³, „fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar volumul cumulat al materialelor lemnoase transportate fără proveniență legală depășește această limită”.

Pentru continuarea cercetărilor, respectiv în urma solicitării instituirii sechestrului asigurător, toată cantitatea de material lemnos și autovehiculul au fost indisponibilizate, „bunurile fiind lăsate în custodia Ocolului Silvic Roman”.