Neamț. Doi primari au pierdut litigiile în care încearcă redobândirea funcției

Doi aleși locali din județul Neamț, unul dintre aceștia pierzând deja fotoliul de primar iar celălalt fiind sub interdicția de exercita prerogativele cu care a fost învestit, au pierdut în instanță acțiunile promovate pentru redobândirea funcțiilor. În primul caz este vorba de Ioan Filip, fostul primar al comunei Zănești. Mandatul său a fost a fost revocat de drept după ce nu a putut exercita funcția timp de 6 luni într-un an calendaristic. Totul din cauza interdicțiilor impuse în dosarul penal în care este cercetat de procurorii DNA pentru presupuse fapte de corupție (amănunte aici ).

Ulterior ordinului emis de Prefectura Neamț, Ioan Filip s-a adresat instanței de judecată cu două cereri, una de suspendare a executare act administrativ și cealaltă de anulare a aceluiași document. În primul, instanța s-a pronunțat pe 3 august. „Respinge ca neîntemeiată cererea având ca obiect suspendare executării Ordinului nr. 244 din 07.07.2026 emis de Prefectul Județului Neamț formulată de către reclamantul Filip Ioan în contradictoriu cu pârâtul Instituția Prefectului Județului Neamț Ia act că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Potrivit art. 15 raportat 14 din Legea nr. 554/2004 cu drept de recurs la Curtea de Apel Bacău, în termen de 5 zile de la comunicare. Conform art. 490 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cererea de recurs se depune la Tribunalul Neamț-secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată astăzi, 03.08.2026, în conformitate cu dispozițiile art. 402 Cod procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, conform Tribunalului Neamț. Decizia nu este definitivă.

În a doua cauză este vorba de primarul comunei Grumăzești, Constantin Matasă. Acesta este judecat într-un dosar penal aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Neamț. Cauză în care este acuzat de abuz în serviciu, delapidare și fals (amănunte aici). Tot pe 3 august judecătorii au prelungit pentru Constantin Matasă controlul judiciar pentru 60 de zile, menținând interdicția de a presta activitatea în care se presupune că ar fi comis faptele, respectiv cea de primar. „Respinge cererea inculpatului de revocare a măsurii controlului judiciar și cererea subsidiară de înlăturare a măsurii privind interdicția de a exercita sau desfășura activitatea de primar al Comunei X în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârșit faptele”, a stabilit Judecătoria Târgu Neamț.

Măsura inițială a fost dispusă pe 10 iunie și dacă va mai fi prelungită încă o dată, cu alte 60 de zile, și rămâne în vigoare până la finalul perioadei, Constantin Matasă ar putea ajunge în situația de a pierde mandatul, din aceleași motive ca Ioan Filip de la Zănești.