Neamț. Doi bărbați din comuna Ion Creangă, prinși băuți la volan

Echipajele Poliției județului Neamț au prins „în flagrant” doi bărbați din comuna Ion Creangă, în după-amiaza zilei de duminică, 6 septembrie, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Primul bărbat, originar din localitatea Valea Ursului, a fost depistat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă pe strada Islazului, „din aceeași localitate”. Acesta se afla la volanul mașinii, unde s-a urcat având „0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat”, potrivit testării cu aparatul etilotest făcut la fața locului.

Cel de-al doilea bărbat, originar din aceeași localitate, a fost descoperit în traficul din satul Izvoru, comuna Ion Creangă. Bărbatul avea „o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

În prezent, se continuă „cercetările în cadrul dosarelor penale întocmite”.

Ioana Mărcuțianu