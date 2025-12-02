Neamț. Delapidare de peste 200.000 lei din donații pentru o asociație

Două persoane au fost trimise în judecată de procurorii nemțeni, fiind acuzate că și-ar fi însușit peste 200.000 de lei din sumele colectate în numele unei asociații, bani proveniți din donații. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise pe parcursul unei perioade mai îndelungate.

În cauză au fost formulate acuzații de delapidare în formă continuată, presupus a fi comisă de o femeie și de un complice al acesteia. Cei doi au fost cercetați în stare de libertate și au fost trimiși în judecată în aceeași stare.

„Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație de fapt: în perioada 18.07.2016 – 06.09.2022, inculpata C.M.M., cu ajutorul inculpatului Z.M.A. și al persoanelor care s-au ocupat în mod direct de colectarea sumelor de bani, atât în interesul său, cât și al celorlalte persoane menționate, și-ar fi însușit suma totală de 213.534,78 lei, pe parcursul a 666 de zile, sumă provenită din donațiile colectate în numele unei asociații”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor sume de bani aparținând celor doi inculpați, în vederea acoperirii prejudiciului presupus a fi fost cauzat. Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost trimise spre soluționare la Judecătoria Piatra Neamț.

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai precizează sursa citată.