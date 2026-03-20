Neamț. Daune de 200.000 de lei după o bătaie cruntă

Doi tineri, de 26, respectiv 14 ani, au fost obligați de judecători să achite daune de 200.000 de lei către un bărbat pe care l-au bătut provocându-i leziuni care i-au pus viața în pericol. Cei doi, unchi și nepot de la soră, din comuna Ion Creangă, au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Tânărul de 26 de ani, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în regim de detenție. Minorului i-a fost aplicată măsura educativă a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de 2 ani. Prin hotărârea Tribunalului Neamț a fost menținut arestul preventiv pentru unchi și controlul judiciar pentru nepot. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Conform actelor de urmărire penală fapta a avut loc pe 28 martie 2025 când victima agresiunii, un bărbat de 54 de ani, și-a dus cu oile la adăpat pe un teren din apropierea casei. La scurt timp au apărut și cei doi agresori și, pe fondul unor neînțelegeri referitoare la o suprafață de teren, victimei i-a fost pulverizat în față un spray lacrimogen apoi a fost bătută cu bâtele. Bărbatul a rămas inconștient circa un sfert de oră, apoi s-a deplasat la prima locuință și a cerut ajutor. Medicii legiști au apreciat că prin agresiune a suferit leziuni vindecabile în 55 – 60 de zile de îngrijiri medicale. În fața judecătorilor a susținut că urmare a loviturilor primite a rămas cu sechele care ar putea avea caracter permanent, neputând folosi mâna dreaptă decât în mică măsură, are dureri de cap, vertij și fotofobie.

Acuzații au cerut judecarea pe procedură simplificată caz în care recunoșteau faptele și beneficiau de reducerea pedepsei cu o treime. Instanța a respins solicitarea pe motiv că nu au recunoscut fapta în totalitate negând că ar fi urmărit sau acceptat moartea victimei, reclamând un comportament violent al bărbatului de 54 de ani, aspecte care nu au putut fi dovedite cu probe.

