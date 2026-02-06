Neamț. Cum împarte Consiliul Județean 29 de milioane de lei către municipii și comune!

O decizie așteptată de mulți primari din județul Neamț, împărțirea banilor din cotele defalcate de TVA și din impozitul pe venit, sume aflate la dispoziția Consiliului Județean (CJ) Neamț, s-a aprobat printr-o hotărâre ce a fost adoptată într-o ședință extraordinară de îndată, vineri, 6 februarie 2026, de la ora 10:00.

Potrivit proiectului aflat în mapele consilierilor județeni pentru ședință, s-au împărțit 28.916.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:

-15, 502 milioane de lei din cotele defalcate din impozitul pe venit;

-13, 414 milioane de lei din cotele defalcate de TVA.

Pentru ce sunt banii

Banii pot fi utilizați de primării pentru plata arieratelor (datoriilor) provenite din cheltuielile de funcționare (utilități, salarii etc), dar și pentru susținerea investițiilor din localitățile nemțene – acolo unde sunt proiecte cu finanțări europene și sunt de achitat cofinanțări (acele sume provenite din TVA-ul la fondurile europene sau alte cheltuieli neeligibile care cad în sarcina autorităților locale).

Plătitorii de taxe și impozite din localitățile nemțene trebuie să mai știe că fiecare primărie în parte trebuia (și probabil că așa au făcut!), pentru a beneficia de aceste cote defalcate, să trimită la CJ Neamț o documentație prin care să demonstreze ce sume au de acoperit și de unde provin aceste datorii, cu explicații clare și documente doveditoare.

…Și cum se împart

Anexele 1 și 2 la acest proiect reprezintă oglinda modului în care se împart acești bani.

Potrivit celor două anexe ale proiectului, municipiile Piatra-Neamț și Roman, dar și orașele Târgu-Neamț, Bicaz și Roznov primesc sumele cele mai mari, fiind vorba despre cele mai mari localități unde (se presupune cel puțin!) se și implementează cele mai multe proiecte europene cu cofinanțare locală, iar valoarea facturilor pentru cheltuieli de funcționare este mult mai mare decât la o primărie comunală.

În anii anteriori au mai fost primari care nu au trimis aceste documente în timp util și s-au ales cu un mare „zero” la împărțirea acestor bani. După care s-au plâns în comunitate cu acest zero barat primit de la județ. E drept, au mai fost, în trecut sub alți președinți, și unele răfuieli politice din partea celor ce au pâinea și cuțitul la județ.

Anul acesta nu apare nicio localitate nemțeană într-o astfel de situație, cu zero bani alocați. Apar însă localități cu sume modice de ordinul câtorva zeci de mii de lei.

Cine și cât primește

Piatra-Neamț (primar PSD): 3.004.000 de lei (impozit pe venit) + 2.599.000 de lei (cote de TVA) =5.603.000 lei total

(primar PSD): 3.004.000 de lei (impozit pe venit) + 2.599.000 de lei (cote de TVA) =5.603.000 lei total Roman (primar PNL): 1.826.000 de lei (din impozitul pe venit) + 1.580.000 de lei (din TVA) = 3.406.000 lei total

(primar PNL): 1.826.000 de lei (din impozitul pe venit) + 1.580.000 de lei (din TVA) = 3.406.000 lei total Târgu-Neamț (primar PSD): 656.000 de lei (imp. venit) +568.000 de lei= (TVA)= 1.224.000 lei total

(primar PSD): 656.000 de lei (imp. venit) +568.000 de lei= (TVA)= 1.224.000 lei total Roznov (primar PSD):293.000 lei (imp. Venit) +253.000 lei= 546.000 lei total;

(primar PSD):293.000 lei (imp. Venit) +253.000 lei= 546.000 lei total; Bicaz (primar PNL): 216.000 lei (imp. Venit) + 187.000 de lei = 403.000 lei total:

(primar PNL): 216.000 lei (imp. Venit) + 187.000 de lei = 403.000 lei total: Cea mai mare comună Săbăoani (primar PSD): 332.000 lei (imp. Venit) +287.000 lei (TVA) = 619.000 lei total

(primar PSD): 332.000 lei (imp. Venit) +287.000 lei (TVA) = 619.000 lei total Cele mai mici sume ajung la comunele Pâncești (primar PSD) -76.000 de lei (total), respectiv Poienari (tot primar PSD) – 78.000 de lei (total).

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi „pentru”, 8 neparticipări, în condițiile în care doi consilieri județeni nu au fost prezenți nici măcar online: avocatul George Lazăr și Valentin Stavarache directorul OCPI Neamț, ambii membri ai PNL.

Sumele pentru toate cele 83 de localități nemțene, pe categorii distincte – cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv din TVA le puteți consulta, din cele două Anexe la proiect, mai jos.

Angela Croitoru