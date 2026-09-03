Neamț. Cum a încercat un șofer să cumpere indulgența polițiștilor rutieri

În dimineața zilei de miercuri, 2 septembrie, un conducător auto a fost oprit de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Târgu-Neamț, pentru încălcarea limitei de viteză, pe DN 15 C, în localitatea Bălțătești, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

După ce polițiștii l-au informat pe conducătorul auto de „motivul opririi și măsurile ce vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, pe o perioadă de 90 zile”, bărbatul le-a oferit 900 de lei pentru „a nu lua măsurile legale”. Oamenii legii au sesizat Serviciul Județean Anticorupție Neamț.

Bărbatul este cercetat de către un „procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț” pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. De asemenea, șoferul a fost sancționat contravențional.

Ioana Mărcuțianu