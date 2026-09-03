ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Neamț. Cum a încercat un șofer să cumpere indulgența polițiștilor rutieri

de Sofronia Gabi

În dimineața zilei de miercuri, 2 septembrie, un conducător auto a fost oprit de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Târgu-Neamț, pentru încălcarea limitei de viteză, pe DN 15 C, în localitatea Bălțătești, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

După ce polițiștii l-au informat pe conducătorul auto de „motivul opririi și măsurile ce vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce  autovehicule, pe o perioadă de 90 zile”, bărbatul le-a oferit 900 de lei pentru „a nu lua măsurile legale”. Oamenii legii au sesizat Serviciul Județean Anticorupție Neamț.

Bărbatul este cercetat de către un „procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț” pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. De asemenea, șoferul a fost sancționat contravențional.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Accident cu un rănit la Cotu Vameș – șoferul a plecat de la locul faptei
Neamț. Accident cu un rănit la Cotu Vameș – șoferul a plecat de la locul faptei
Articolul următor
FOTO. Gândacii de scoarță, inamicul care dă de furcă Direcției Silvice Neamț. Acțiuni de combatere prin păduri
FOTO. Gândacii de scoarță, inamicul care dă de furcă Direcției Silvice Neamț. Acțiuni de combatere prin păduri

Ultima ora

ACTUALITATE

Lidl România aniversează 15 ani cu premii pentru clienți de până la 30.000 euro

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de prezență pe...
ACTUALITATE

Miros de gaz în curtea SJU Piatra Neamț – alimentarea a fost sistată după descoperirea unei conducte defecte

Actualizare „Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț informează pacienții, aparținătorii...
ACTUALITATE

Condamnare în dosarul de corupție al fostului primar Ioan Filip – o funcționară din Primăria Zănești a primit o pedeapsă cu suspendare

O funcționară din cadrul Primăriei Zănești a fost condamnată...
ACTUALITATE

DSP recomandă cursuri online sau în format hibrid în școlile care nu pot asigura alimentarea cu apă

Direcția de Sănătate Publică Neamț a emis un punct...
ACTUALITATE

Iași. Șofer arestat după un accident rutier – bărbatul era sub influența alcoolului și a plecat de la locul faptei

Un tânăr de 25 de ani, din orașul Hârlău,...

Categorii