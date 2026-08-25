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Neamț. Copil de 4 ani dispărut din curte – apelul pentru ajutor a fost esențial

de Sofronia Gabi

O familie din localitatea Stejaru, comuna Ion Creangă, a trecut prin clipe de spaimă și neputință după ce fiul de 4 ani a dispărut din curtea casei și nu mai era de găsit. S-a întâmplat pe 24 august, iar pentru că se lăsase întunericul s-a cerut ajutor la numărul unic de urgență. „La data de 24 august a.c., în jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 4 ani, ar fi ieșit din curte și nu mai era de găsit”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Imediat, polițiștii au pornit în căutarea copilului. Fiecare minut a contat, mai ales că minorul avea deficiențe de vorbire și nu putea comunica cu ușurință dacă era găsit de cineva. După aproximativ 20 de minute de căutări, polițiștii l-au identificat pe una dintre străzile localității de domiciliu. Copilul era în siguranță și a fost preluat și predat familiei. Din verificările efectuate, a rezultat că acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

În astfel de situații, timpul este esențial. Dacă un copil dispare din locul în care ar trebui să fie, nu așteptați să treacă timpul și nu ezitați să solicitați sprijinul poliției. Un apel rapid la 112 poate ajuta la declanșarea imediată a căutărilor și poate face diferența”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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