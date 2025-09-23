Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura Română

EDUCATIEACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura RomânăConsfătuirile județene ale profesorilor nemțeni de Limba și literatura română și ale celor de Limbi clasice au loc, începând de marți, 23 septembrie, până joi, 25 septembrie inclusiv.

Programul acestor consfătuiri este următorul:

  • Marți, 23 septembrie, profesorii din Piatra-Neamț, Bicaz și comunele din zonă – la ora 14:30, în sala de festivități de la Colegiul Național “Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț;
  • Miercuri, 24 septembrie, profesorii din municipiul Roman și zonă, se întâlnesc la ora 14:30 la Colegiul Național “Roman-Vodă” din Roman;
  • Joi, 25 septembrie, profesorii din orașul Târgu-Neamț, Borca și comunele arondate se întâlnesc la Colegiul Național “Ștefan cel Mare”;

În cadrul acestor consfătuiri vor fi prezentate ultimele noutăți legislative, o diagnoză sintetică a anului trecut școlar la disciplinele Limba și literatura română și Limbi clasice, diseminarea activităților de bună practică, prioritățile acestui an școlar 2025-2026, curriculum  național, planuri -cadru, programe și manuale școlare, discuții pe marginea rezultatelor obținute în anul școlar 2024- 2025 la examene, olimpiade și concursuri școlare pe aceste discipline. Vor fi diseminate, de asemenea și informațiile privind organizarea în acest an școlar a simulărilor și examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională.

