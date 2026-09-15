Neamț. Concurs de Șah dedicat Zilei Mondiale a Educației, în comuna Borca

Un concurs de șah se va organiza, pe Valea Bistriței, în 5 octombrie, de către consiliile locale din comunele Borca, Farcașa, Poiana Teiului și de Asociația de Șah Neamț. Competiția va avea loc la Căminul Cultural din Borca.

Fiecare comună va aloca suma de 3.500 de lei, de la bugetele locale, pentru organizarea competiției, logistică, premierea participanților și pentru „promovarea valorilor educaționale prin sport”.

În prezent, inițiativa trebuie să primească raportul de specialitate de la compartimentul de resort și apoi să fie dezbătută, respectiv aprobată de către consiliile locale.

Șahul „contribuie în mod direct la dezvoltarea gândirii analitice, a capacității de concentrare, a disciplinei și a spiritului de fair-play”, adaugă Alexandra Păștinaru-Niță, primarul comunei Borca.

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul Primăriei comunei Borca.

Foto: Facebook/ Primăria Borca