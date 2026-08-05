Neamț. Comuna Bodești, speriată de urși care nu existau: apeluri false la 112, verificări nocturne și amenzi usturătoare

O nouă alertă cu urși a pus pe drumuri, în toiul nopții, autoritățile din comuna Bodești. De această dată, apelul la 112 anunța prezența a trei urși în zona Obor. Viceprimarul Vasile Hanganu și jandarmii au verificat sesizarea, însă nu au găsit nici urmă de animal sălbatic.

„Azi-noapte, de marți spre miercuri, între aproape ora 12:00 și 2:00 dimineața, am patrulat cu jandarmii prin comună să căutăm urșii. Au sunat că sunt trei urși în zona Obor. Din capul locului ne-am dat seama că este posibil să fie un apel fals, pentru că urșii nu umblă în haită, câte trei. Sunt animale teritoriale”, a declarat viceprimarul comunei Bodești, Vasile Hanganu.

Edilul susține că nu există urși care să coboare în sat și că, totuși, fiecare semnalare trebuie tratată cu maximă seriozitate, pentru siguranța oamenilor. Verificările au mers până la ultima gospodărie de lângă pădure, iar localnicul întrebat de autorități a declarat că nu văzuse niciun urs.

„Noi nu avem urși în comună. Cei care sunt prin pădure nu ies prin sat. Dar nu este un subiect de joacă și de glume, așa că am mers să verificăm. Nu avem urși care să iasă la drumul mare să cerșească, cum se întâmplă prin alte localități”, a mai spus viceprimarul.

Povestea urșilor de la Bodești a început după ce o imagine creată cu inteligență artificială, în care apărea un animal masiv în fața unui bloc din comună, a fost distribuită pe rețelele sociale și a produs panică printre unii localnici. Ulterior, au urmat și apelurile la 112.

Potrivit viceprimarului, mai multe persoane au fost identificate după ce au reclamat în mod nejustificat că au văzut ursul. Într-un caz, jandarmii ar fi aplicat sancțiuni după ce apelanții au susținut că au văzut trei animale în apropierea zonei Obor.

„Fac apel la responsabilitate. Nu este permis să te joci cu siguranța oamenilor și să creezi panică inutilă într-o comunitate”, a transmis Vasile Hanganu.

Alertarea falsă a autorităților se sancționează cu amenzi între 2.000 și 4.000 de lei sau cu muncă în folosul comunității. Pentru apelarea abuzivă a numărului 112, amenda este între 1.000 și 2.000 de lei, iar în cazul repetării faptei în decurs de un an sancțiunile pot ajunge la 8.000 de lei.

La Bodești, „cei trei urși” nu au fost găsiți. În schimb, rămâne factura pentru timpul pierdut de jandarmi, polițiști și reprezentanții administrației locale, chemați noaptea să caute o poveste care, cel mai probabil, a pornit de la o glumă.