Neamț. Cine sunt finaliștii calificați în Gala laureaților a Festivalului Florile Ceahlăului

Finaliștii care vor urca pe scenă în Gala laureaților de duminică, 22 martie, la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului” au fost stabiliți după două zile intense de competiție, în care zeci de copii și tineri din întreaga țară și-au demonstrat talentul în muzica populară.

După prima zi de concurs, juriul a selectat o parte dintre concurenții care vor merge mai departe în marea finală. La secțiunea canto tradițional, categoria 15-19 ani, s-au remarcat Mihaela Catană din Târgu Neamț, Andrei-Nicolae Chelba din Prahova, Daria Costea din Alba, Denisa-Maria Giurgiu din Cluj, Casian Mihuț din Bihor, Bianca Maria Moldovan din Suceava și Aura-Maria Șerban din Constanța.

La secțiunea instrumente, categoria 15-25 ani, au impresionat Mihai Abăloaiei din Piatra-Neamț, Simona-Maria-Violeta Beșleagă din Vaslui, Andrei Costa din Bihor, Patrisiia Ivanets din Ucraina, Viorel Papuc din Vâlcea și Luca Andrei Tâmbescu din Argeș.

Cea de-a doua zi de concurs a completat lista finaliștilor, aducând în față noi nume promițătoare. La canto tradițional, categoria 10-14 ani, au fost evidențiați Elena Cristina Creangă din Suceava, Bianca Lixandru din Alba, Andreea Macovei din Prahova, Jean Constantin Motfolea din Neamț, Sofia Mihaela Oprița din Vâlcea, Iustin Ioan Radu din Neamț, Riccardo Nicolas Stanciu din Giurgiu și Ioan Antonio Țupu din Neamț.

La secțiunea instrumente, categoria 10-14 ani, s-au calificat Sebastian Alexandru Alecsa din Piatra-Neamț, Daria Elena Dragotă din Gorj, Ioana Cristina Ghețu din Giurgiu, Kevin Nicholas Gogan din Bacău, Andrei Eduard Plămănescu din Argeș, Amalia Rebeca Știrbu din Botoșani și Luca Mihai Voaideș din Neamț.

Tot în urma celei de-a doua zile, la categoria canto tradițional 20-25 ani au fost selectați Raul Vasile Balogh din Mureș, Sabina Cristina Diac din Neamț, Alice Olivia Ghile din Sălaj, Constantina Cornelia Orleanu din Gorj, Bianca Diana Popa din Bihor și Alexandra Răstoacă din Suceava.

Toți acești concurenți vor evolua în cadrul Concertului Gala laureaților, unde vor fi desemnați câștigătorii ediției din acest an.

Foto: Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț