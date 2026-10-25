Neamț. Cinci tineri au ajuns la spital după ce mașina în care erau a ajuns în șanț la ora 4.30 

Cinci persoane, între 14 și 22 de ani, au fost transportate la spital în urma unui accident produs în satul Davideni, comuna Țibucani, după ce autoturismul în care se aflau a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 04:03. La locul evenimentului au intervenit pompieri de la Detașamentul Târgu-Neamț, echipaje SAJ și SMURD, precum și polițiști.

Când au ajuns forțele de intervenție, toate cele cinci persoane erau ieșite din autoturism: trei tineri de 18, 19 și 22 de ani și două fete de 14 și 18 ani. Aceștia au fost asistați medical la fața locului, apoi duși la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Poliția urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului.