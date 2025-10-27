INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Cinci rețineri după un scandal la Tămășeni

de Sofronia Gabi

Cinci tineri din județul Iași, între care și minori, au fost reținuți pe 26 octombrie după ce au provocat un scandat în fașa unui local public din localitatea Tămășeni. Altercația între suspecții cu vârste între 17 și 19 ani, și doi localnici de 18 și 29 de ani, avusese loc cu o săptămână înainte, duminică 19 octombrie. În jurul orei 04:00, anchetatorii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că cei doi localnici au fost agresați fizic la Tămășeni de mai multe persoane necunoscute.

În urma activității desfășurate de polițiști, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, patru bărbați cu vârsta între 17 și 19 ani, și o tânără de 18 ani, toți din județul Neamț. „La data de 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au dispus față de cele 5 persoane măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Urmează să se stabilească dacă suspecții vor fi prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sau vor fi cercetați penal în libertate ori se va aplica o măsură preventivă mai blândă.

VIDEO: IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Naștere cu peripeții, în pădure: o tânără de 22 de ani a adus pe lume un prunc perfect sănătos
Articolul următor
În atenția șoferilor: Prefectul anunță noi lucrări la un pod pe drumul spre Bicaz

Ultima ora

Administrație Neamț

În atenția șoferilor: Prefectul anunță noi lucrări la un pod pe drumul spre Bicaz

Prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, a anunțat că, în...
Social Neamț

Naștere cu peripeții, în pădure: o tânără de 22 de ani a adus pe lume un prunc perfect sănătos

O tânără de 22 de ani, din localitatea Poienari,...
Stiri fierbinti

Video-foto. Locuințe distruse de flăcări în prag de iarnă

Trei gospodării au fost distruse de flăcări în incendii...
ADMINISTRAȚIE

Când se achită pensiile în luna lui Brumar

Luna noiembrie aduce un decalaj de două zile la...
RELIGIE

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea Neamț

Luni, 27 octombrie, întreaga comunitate din satul Mânăstirea Neamț,...

Categorii

Administrație Neamț

În atenția șoferilor: Prefectul anunță noi lucrări la un pod pe drumul spre Bicaz

Prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, a anunțat că, în...
Social Neamț

Naștere cu peripeții, în pădure: o tânără de 22 de ani a adus pe lume un prunc perfect sănătos

O tânără de 22 de ani, din localitatea Poienari,...
Stiri fierbinti

Video-foto. Locuințe distruse de flăcări în prag de iarnă

Trei gospodării au fost distruse de flăcări în incendii...
ADMINISTRAȚIE

Când se achită pensiile în luna lui Brumar

Luna noiembrie aduce un decalaj de două zile la...
RELIGIE

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea Neamț

Luni, 27 octombrie, întreaga comunitate din satul Mânăstirea Neamț,...
ACTUALITATE

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end
CULTURA

Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția XIX

Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție...
SOCIAL

O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori – 29 nu au avut căutare

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale