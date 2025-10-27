Neamț. Cinci rețineri după un scandal la Tămășeni

Cinci tineri din județul Iași, între care și minori, au fost reținuți pe 26 octombrie după ce au provocat un scandat în fașa unui local public din localitatea Tămășeni. Altercația între suspecții cu vârste între 17 și 19 ani, și doi localnici de 18 și 29 de ani, avusese loc cu o săptămână înainte, duminică 19 octombrie. În jurul orei 04:00, anchetatorii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că cei doi localnici au fost agresați fizic la Tămășeni de mai multe persoane necunoscute.

În urma activității desfășurate de polițiști, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, patru bărbați cu vârsta între 17 și 19 ani, și o tânără de 18 ani, toți din județul Neamț. „La data de 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au dispus față de cele 5 persoane măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Urmează să se stabilească dacă suspecții vor fi prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sau vor fi cercetați penal în libertate ori se va aplica o măsură preventivă mai blândă.

VIDEO: IPJ Neamț