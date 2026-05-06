Neamț Cercetați pentru infracțiuni economice – unul din suspecți a fost reținut

Două persoane sunt cercetate de polițiștii nemțeni în cauze penale cu prejudicii imense, iar unul dintre suspecți a fost reținut. În primul dosar este vorba de un bărbat de 47 de ani, din Piatra Neamț, acuzat de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 16 aprilie 2024-19 mai 2025, bărbatul în cauză, ar fi efectuat mai multe comenzi de piese auto, în numele unor societăți comerciale, fără ca acestea să fie comandate sau recepționate de administratorii societăților în cauză”, anunță IPJ Neamț. Suspectul a încasat de la diferite societăți comerciale sume de bani, fără a emite documente justificative și fără a preda banii încasați. Astfel a produs un prejudiciu estimat la 139.436 lei.

În celălalt dosar un bărbat de 42 de ani, din județul Botoșani, a fost plasat sub control judiciar de judecătorii de la Târgu-Neamț, după ce a fost pus sub acuzare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. „În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2025, două societăți comerciale ar fi încheiat o înțelegere verbală, cu privire la execuția unor lucrări de construcții, în Târgu-Neamț, beneficiarul lucrării achitând suma de 30.000 de lei, sumă care ar fi fost retrasă de administratorul societății comerciale, din Botoșani, fără ca lucrarea să fie executată”, spun anchetatorii.

Pe 18 decembrie 2025, firma din Botoșani ar fi încheiat un contract de prestări servicii, respectiv lucrări de termoizolație și montaj tâmplărie PVC la un bloc, din Târgu-Neamț, plata fiind garantată prin emiterea unui instrument de plată, cu suma de 303.000 lei. La data de 23 decembrie 2025, reprezentanții societății au completat instrumentul de plată cu date nereale, acesta fiind refuzat la plată. După refuzul acestuia, reprezentanții firmei ar fi efectuat demersuri pentru executarea silită a persoanei vătămate, deși nu executaseră nici o lucrare, din cele stabilite e în contract. (G. S.)