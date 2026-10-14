Neamț. Casă din satul Hoisești spulberată de flăcări

Locuința unei familii din satul Hoisești, comuna Mărgineni, a fost distrusă în întregime în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de 13 spre 14 octombrie, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Petrodava” Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, voluntarii din Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență (SVSU) din Mărgineni și polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț au intervenit la fața locului, cu mijloacele specifice și, au constatat că incendiul se manifesta doar la acea casă, dar că exista posibiltatea de a se extinde și la celelalte construcții din apropiere. În continuare, aceștia au lichidat flăcările, dar în ciuda demersurilor, casa a fost mistuită de foc.

De asemenea, forțele de intervenție au remarcat că persoanele din locuința respectivă au reușit să se autoevacueze înaintea sosirii lor. Niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale de specialitate, cu excepția unei femei de 57 de ani, care a avut nevoie de ajutor din partea echipajului SMURD deoarece suferise un atac de panică.

Din investigațiile specialiștilor, a reieșit că incendiul a fost provocat de efectul termic al curentului electric.

Ioana Mărcuțianu