Un incendiu puternic a distrus locuința unei femei de 78 de ani din Bârgăuani în această dimineață, 12 septembrie.

Conform unui comunicat al ISU Neamț, incendiul a pornit în jurul orei 06.00, la o casă din satul Hârtop. „Incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei si în două camere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei pe o suprafață de 120 mp și bunurile materiale din cele două camere (aparate electrocasnice, mobilier, materiale textile și articole de uz casnic)”, precizează ISU Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SVSU Bârgăuani și IPJ.

Din fericire, cele două persoane care se aflau în casă au reușit să iasă înainte ca forțele de intervenție să ajungă la fața locului. Femeia de 78 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, precizează comunicatul ISU Neamț.

Z.C.