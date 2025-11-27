Neamț. Câinii și pisicile din două localități vor fi vaccinați după apariția unui caz de rabie

Un câine turbat găsit în comuna Agapia a condus la decizia de a fi vaccinați toți câinii și pisicile din această localitate, dar și din Târgu-Neamț, orașul aflat la cea mai mică distanță de posibilul focar. Se presupune că animalul bolnav ar fi fost mușcat de o vulpe bolnavă.

Prefectul Adrian Bourceanu a convocat membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) în ședință, joi, 27 noiembrie, pentru a stabili un plan de măsuri preventive pentru combaterea răspândirii rabiei.

“DSVSA Neamț a prezentat planul de măsuri sanitare-veterinare pentru controlul și eradicarea focarului, care include, între altele, efectuarea vaccinării antirabice la toate carnasierele de pe teritoriul UAT Agapia și UAT Târgu Neamț. În cadrul acestor acțiuni se vaccinează câinii și pisicile de pe raza comunei Agapia și a orașului Târgu Neamț. Campania națională de vaccinare antirabică este deja în derulare din luna octombrie, iar în contextul focarului confirmat, acțiunile se desfășoară cu accent pe cele două UAT-uri menționate.

Planul de măsuri mai prevede delimitarea zonelor de protecție și supraveghere, punerea sub observație sanitară a animalelor receptive la rabie, restricționarea circulației acestora, precum și intensificarea monitorizării faunei sălbatice în fondurile cinegetice limitrofe.

Autoritățile locale vor asigura informarea populației și aplicarea restricțiilor stabilite, iar medicii veterinari vor continua implementarea măsurilor specifice de supraveghere și vaccinare. Gestionarii fondurilor de vânătoare vor intensifica supravegherea speciilor receptive și transmiterea probelor necesare către laborator”, precizează Prefectura Neamț într-un comunicat de presă.

Din CLCB fac parte: Direcția Sanitar Veterinară, Agenția pentru Protecția Mediului, Poliție, Jandarmi, Pompieri, Direcția Silvică, Sistemul de Gospodărire a Apelor -să supravegheze aplicarea cu rigurozitate a măsurilor, pentru reducerea rapidă a riscului epidemiologic. Tuturor prefectul de Neamț le-a cerut coordonare și supraveghere strictă a aplicării acestor măsuri. Măsurile aprobate se aplică pentru minimum 30 de zile sau până la confirmarea stingerii focarului.

Angela Croitoru