Neamț. Buncăr antiatomic într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Informația apare într-un document oficial

Un detaliu neobișnuit iese la iveală dintr-un raport oficial privind un centru social din județul Neamț: în subsolul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești există un buncăr antiatomic complet amenajat.

Informația, descoperită de reporterii de la Mesagerul de Neamț, apare într-un document al Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în urma unui control efectuat la unitatea aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț și administrată prin DGASPC.

Centrul funcționează într-un imobil din satul Vad, comuna Dragomirești, și oferă servicii rezidențiale și de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. Dincolo de spațiile obișnuite pentru astfel de unități – camere de cazare, săli de mese, cabinet medical sau bucătărie – documentația tehnică indică existența unei structuri speciale, rar întâlnite într-o instituție socială.

Este vorba despre un adăpost antiatomic realizat din beton armat și oțel, prevăzut cu uși etanșe de tip blindat, sistem propriu de ventilație și grupuri sanitare. Accesul se face printr-un sistem securizat, iar ieșirea este asigurată printr-un tunel subteran care duce în curtea clădirii.

În prezent, spațiul nu are o utilizare specifică rolului pentru care a fost construit, fiind folosit pentru depozitarea unor materiale.

Complexul de la Dragomirești a fost înființat în 2022 și face parte din rețeaua de servicii sociale dezvoltate în ultimii ani pentru persoanele cu dizabilități, pe modelul locuințelor protejate și al centrelor de zi.

Prezența unui buncăr antiatomic într-o astfel de unitate ridică însă semne de întrebare legate de destinația inițială a clădirii sau de standardele de siguranță avute în vedere la momentul proiectării și construcției, în condițiile în care asemenea dotări nu sunt specifice infrastructurii sociale obișnuite.